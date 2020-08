Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Verkehrsunfall mit Flucht, unfallbeteiligter Fahrradfahrer leichtverletzt

Deidesheim (ots)

Am 04.08.2020 kam es gegen 15:10 Uhr in Deidesheim, Weinstraße, zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Fahrradfahrerin leicht verletzt wurde. Die 71-jährige Fahrradfahrerin befuhr die Weinstraße in Fahrtrichtung Ruppertsberg. In gleicher Richtung befuhr der unbekannte LKW-Fahrer die Weinstraße. In Höhe der Fußgängerampel am Deidesheimer Hof überholte der LKW-Fahrer die Fahrradfahrerin, ohne den dabei erforderlichen Sicherheitsabstand einzuhalten. Er streifte die Fahrradfahrerin, welche stürzte und sich eine blutende Wunde am Ellenbogen zuzog. Der LKW-Fahrer setzte seine Fahrt fort. Mithilfe von Zeugen konnten Kennzeichenfragmente eines vermutlich ausländischen Kennzeichens übereinstimmend ermittelt werden. Eine vollständige Identifizierung steht jedoch noch aus. Es soll sich um einen blauen oder dunkelgrauen LKW gehandelt habben.

Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

Polizeiinspektion Haßloch



Telefon: 06324-933-0

E-Mail: pihassloch@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell