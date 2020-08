Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Verkehrsunfall mit verletzter Radfahrerin

Bad Dürkheim (ots)

Am Dienstag, 04.08.2020 gegen 19.00 kam es in der Bruchstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen einer Radfahrerin und einem Auto. Ein 21-jähriger Autofahrer fuhr vom Parkplatz eines Einkaufsmarktes in die Bruchstraße ein. Hierbei übersah er eine 60-jährige Radfahrerin, welche verbotswidrig den Gehweg benutzte und zudem in entgegengesetzter Richtung fuhr. Es kam zu Zusammenstoß, wodurch die Radfahrerin zu Boden stürzte und sich leichte Verletzungen zuzog.

