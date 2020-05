Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Fahrraddiebstahl/Leichte Beute rächt sich

Kaiserslautern (ots)

Zunächst leichte Beute hatte eine Fahrraddiebin am Freitagmorgen mit einem Kinder-Mountainbike in einem Ortsbezirk von Kaiserslautern. Ein neunjähriges Mädchen hatte sein Fahrrad dort auf dem Gehweg abgestellt, von wo aus das Fahrrad entwendet wurde. In einer Tasche am Mountainbike befand sich allerdings das Mobiltelefon des Kindes, welches schließlich in der Kernstadt geortet werden konnte und so zum Auffinden sämtlicher entwendeter Gegenstände und zur Ermittlung der 53-jährigen Beschuldigten führte. Die Frau erwartet nun eine Strafanzeige wegen Diebstahls.|pvd

