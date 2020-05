Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Unfallflucht: Verantwortlichen ermittelt

Mehlingen (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Der mutmaßliche Verantwortliche eines Unfalls am Donnerstagvormittag in der Schulstraße war schnell ermittelt. Ein 67-Jähriger wird verdächtigt sich unerlaubt von der Unfallstelle entfernt zu haben. Der Mann rangierte mit seinem Auto in einer Parklücke und beschädigte dabei ein anderes Fahrzeug. Ohne sich um den Schaden zu kümmern fuhr er weg. Er parkte in einer angrenzenden Straße, nicht allzu weit vom Unfallort entfernt. Die geschädigte Autofahrerin selbst entdeckte dort den Wagen des Seniors. Sie wartete auf den Mann und informierte die Polizei. Die Unfallschäden korrespondierten. Den Unfall habe der 67-Jährige nicht bemerkt, so seine Einlassungen. Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. |erf

