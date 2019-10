Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfall auf der B 256 - eine Person wurde leicht verletzt

Neuwied (ots)

Am Dienstag, den 15.10.2019, um 07:35 Uhr, ereignete sich auf der B 256 ein Unfall mit 5 beteiligten Fahrzeugen. Vor Ort stellte sich heraus, dass die Unfallbeteiligten hintereinander die B 256 in Fahrtrichtung Neuwied gefahren sind. Das vorderste Fahrzeug musste in Höhe der Anschlussstelle Torney verkehrsbedingt bremsen. Die vier nachfolgenden PKW bemerkten dies zu spät und fuhren aufgrund zu geringem Abstand dem jeweils vorausfahrenden PKW auf. Aufgrund der Kollision wurde ein Fahrzeugführer leicht verletzt und wurde vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Wegen den Bergungsarbeiten musste die B 256 für ca. 15 Minuten voll gesperrt werden. Für die weitere Unfallaufnahme war die Bundesstraße für etwa 30 Minuten nur einspurig befahrbar. Der entstandene Gesamtschaden wird auf etwa 75.000 Euro geschätzt.

