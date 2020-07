Polizei Homberg

POL-HR: Schwalmstadt-Ziegenhain: Großer Sachschaden bei Einbruch in Lagerhalle

Homberg (ots)

Tatzeit: 23.07.2020, 17:05 Uhr bis 24.07.2020, 06:18 Uhr

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag sind unbekannte Täter in einen Baucontainer in der Straße "Am Nordbahnhof" eingebrochen und haben einen Sachschaden in Höhe von ca. 2.000,- Euro verursacht.

Die Täter verschafften sich Zutritt durch ein Fenster der Lagerhalle und durchsuchten anschließend diverse Behältnisse und Fahrzeuge in mehreren Baucontainern. Hierbei fanden sie einen Bolzenschneider im Wert von ca. 100,- Euro und nahmen diesen mit.

Hinweise bitte an die Polizeistation Schwalmstadt unter Tel.: 06691-9430.

Schulz, PHK - Pressesprecher -

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen

Polizeidirektion Schwalm-Eder

August-Vilmar-Str. 20

34576 Homberg

Pressestelle



Telefon: 05681/774 130

E-Mail: pp-poea-homberg-ast.ppnh@polizei.hessen.de

http://www.polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell