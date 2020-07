Polizei Homberg

POL-HR: Felsberg-Wolfershausen: E-Mountainbike gestohlen

Homberg (ots)

Tatzeit: 24.07.2020, 06:00 Uhr bis 14:00 Uhr

Am Freitag haben unbekannte Täter am Bahnhof in Wolfershausen ein Mountainbike im Wert von 2.800,- Euro gestohlen.

Die Täter brachen das mit einem Fahrradschloss angeschlossene schwarze E-Mountainbike der Marke CUBE, Model: Reaction Hybrid HPA Racemit 27,5 Zoll einem unbekannten Werkzeug auf und entwendeten es.

Hinweise bitte an die Polizeistation Melsungen unter Tel.: 05661-70890.

