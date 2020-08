Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Neukirchen-Vluyn - Unbekannter belästigte Joggerin

Zeugen gesucht

Neukirchen-Vluyn (ots)

Am Montagnachmittag gegen 16.00 Uhr zeigte sich ein Exhibitionist einer 45-jährigen Joggerin aus Neukirchen-Vluyn an der Tersteegenstraße in schamverletzender Weise.

Der unbekannte Mann, der mit einem dunklen Herrenrad unterwegs war, flüchtete anschließend in unbekannte Richtung.

Die 45-Jährige, die den Vorfall am Dienstag der Polizei mitteilte, beschrieb den Sittenstrolch:

25 - 28 Jahre alt, ca. 180 cm groß, schlanke, sportliche Figur, dunkle, kurze, hochgegelte Haare. Der Mann trug eine graue, kurze Hose, dunkles T-Shirt und eine Sonnenbrille.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Neukirchen-Vluyn, Tel.: 02845 / 3092-0.

