Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Einbrüche in Gartenlauben - Die Polizei sucht Zeugen

Neuss-Reuschenberg (ots)

In der Nacht von Freitag (29.05.) auf Samstag (30.05.), in der Zeit von 23:30 Uhr und 3:30 Uhr, nahmen Unbekannte eine Kleingartenanlage an der Dahlienstraße ins Visier und brachen nach derzeitigem Stand in insgesamt elf Gartenlauben ein, bis sie an der zwölften von einem Zeugen überrascht wurden. Daraufhin flüchteten die beiden Tatverdächtigen und ließen dabei ein Brecheisen zurück, mit dem sie sich vermutlich gewaltsam Zutritt zu den einzelnen Parzellen sowie den Gartenlauben verschafft hatten. Die Höhe der Beute wird noch ermittelt.

Eine detaillierte Personenbeschreibung liegt nicht vor, jedoch sollen sich die beiden Männer in einer osteuropäisch klingenden Sprache unterhalten haben.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun weitere Zeugen. Wer zur Tatzeit etwas beobachtet hat, wird gebeten, sich unter der Nummer 02131 300-0 beim Kriminalkommissariat 22 zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell