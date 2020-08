Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Dinslaken - Feiger Überfall in Dinslaken - Zeugen gesucht

Dinslaken (ots)

03.08.2020, 13:45 Uhr - Am Donnerstag wurde eine 55-jährige Frau aus Dinslaken zur Mittagszeit von zwei männlichen unbekannten Tätern im Waldgebiet des Augustaplatzes niedergeschlagen und mehrfach getreten. Anschließend entwendeten die beiden Männer den mitgeführten Rucksack samt Inhalt. Die beiden Tatverdächtigen waren dann in unbekannte Richtung flüchtig. Die Geschädigte war auf Grund des ersten Schlages bewusstlos. Die 55-Jährige erlitt leichtere Verletzungen und wurde mittels Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Dinslaken 0281-107-1822.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Wesel

Leitstelle

Telefon: 0281 / 107-1122

Fax: 0281 / 107-1130

E-Mail: leitstelle.wesel@polizei.nrw.de

https://wesel.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell