POL-WES: Hamminkeln - Auto brannte aus

Am Dienstagmorgen gegen 07.00 Uhr geriet aus bisher ungeklärter Ursache an der Straße Zum Weißenstein ein Auto in Brand.

Die alarmierte Feuerwehr löschte die Flammen.

Ein Abschleppunternehmen musste das vollständig ausgebrannte Fahrzeug bergen.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Hamminkeln, Tel.: 02852 / 966100.

