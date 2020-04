Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Spritdiebe in Enste

Meschede (ots)

Etwa 100 Liter Dieselkraftstoff zapften unbekannte Täter aus einem Lkw auf der Enster Straße. Der Lkw wurde am 21. April auf einem Parkplatz abgestellt. Am 27. April bemerkte der Fahrer den aufgebrochenen Dankdeckel. Auch aus einem nebenstehenden Lkw zapften die Täter vermutlich Kraftstoff. Hier war der Tankdeckel nicht verschlossen. Genauere Mengenangaben zu diesem Lkw liegen bislang nicht vor. Hinweise nimmt die Polizei in Meschede unter 0291 - 90 200 entgegen.

