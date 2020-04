Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Fahndung nach Dieben

Arnsberg (ots)

In Neheim fahndete die Polizei am Montagmorgen nach zwei spezialisierten Ladendieben. Hierzu wurde auch der Polizeihubschrauber eingesetzt. Ein Täter wurde festgenommen. Gegen 09 Uhr bemerkte eine Mitarbeiterin eines Discounters auf der Straße "Im Ohl" zwei Männer im Geschäft. Diese hatten im Einkaufswagen mehrere Stangen Zigaretten versteckt. Die Täter hatten vermutlich mit einem Schlüssel die Tabakregale an den Kassen geöffnet. Mit dieser Vorgehensweise wurden schon andere Discounter bestohlen. Als die Mitarbeiterin die Täter ansprach, flüchteten diese aus dem Laden. Im Rahmen der Fahndung nahm die Polizei einen 45-jährigen Mann fest. Der Rumäne wurde in einem Pkw-Mazda mit Mönchengladbacher (MG) Kennzeichen im alten Stück der Straße "Im Ohl" angetroffen. Er ist nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Der Mann wurde festgenommen und zur Polizeiwache gebracht. In Absprache mit der Staatsanwaltschaft Arnsberg wurde er nach der Durchführung aller polizeilichen Maßnahmen entlassen. Trotz weiterer Fahndung und der Suche mit einem Polizeihubschrauber gelang dem zweiten Täter die Flucht. Er wird wie folgt beschrieben: männlich, südosteuropäisches Aussehen, etwa 20 bis 25 Jahre alt, kurze schwarze Haare, schlanke Statur, schwarze Jogginghose, schwarzer Pullover, schwarze Sportschuhe Hinweise nimmt die Polizei in Arnsberg unter 02932 - 90 200 entgegen.

