Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: 58-jährige Kleinkraftrad-Fahrerin bei Unfall verletzt

Gelsenkirchen (ots)

Zur stationären Behandlung ins Krankenhaus musste eine 58-jährige Kleinkraftrad-Fahrerin nach einem Verkehrsunfall am Donnerstag, 10. September, auf der Steeler Straße in Rotthausen. Die Essenerin fuhr dort gegen 11.35 Uhr auf den Audi einer 18-Jährigen aus Herne auf. Die junge Frau hatte zuvor Ihr Auto verkehrsbedingt abgebremst. Ein Rettungswagen brachte die Verletzte in ein Gelsenkirchener Krankenhaus. Für die Dauer der Unfallaufnahme kam es auf der Steeler Straße zu Verkehrsstörungen, Polizisten leiteten den Verkehr ab. Bei dem Unfall entstand ein geschätzter Gesamtschaden von 2300 Euro.

