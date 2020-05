Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfallflucht in Sande - Polizei sucht Zeugen

Sande (ots)

Am Montagvormittag, 04.05.2020, wurde in der Zeit zwischen 09:30 - 11:45 Uhr in der Hauptstraße, in Höhe der Krankenhauseinfahrt, ein auf dem Parkstreifen parkender blauer Ford Mondeo angefahren und stark beschädigt.

Der Verursacher hat sich danach unerlaubt von der Unfallstelle entfernt, so dass die Polizei Sande um Zeugenhinweise unter der Rufnummer 04422/684 bittet.

