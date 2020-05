Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Einbruch in einen Sonderpostenmarkt in Schortens - Täter schlagen Scheibe ein und entwenden u.a. Tabakwaren

Schortens (ots)

Am Sonntag, gegen 23:36 Uhr, wurde die Alarmanlage in einem Sonderpostenmarkt in Schortens ausgelöst. Unbekannte schlugen die dortige Fensterscheibe ein und entwendeten neben Bargeld auch Tabakwaren. Der Verantwortliche konnte bei seinem Eintreffen noch Geräusche, mutmaßlich mehrere Täter hören, diese aber nicht aufhalten.

Zeugen, die ergänzende Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

