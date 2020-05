Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Einbruch in Werkstatträume in Sande - Diebe entwenden u.a. einen kompletten Alufelgen-Satz

Sande (ots)

In der Nacht zum Sonntag, 03.05.2020, kam es in der Industriestraße zu einem Einbruchdiebstahl in ein Werkstattgebäude.

Unbekannte entwendeten diverses Werkzeuge und einen kompletten Alufelgen-Satz, so dass der Abtransport des Diebesgutes aufgefallen sein könnte.

Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Jever unter der Rufnummer 04461/9211-0 in Verbindung zu setzen.

