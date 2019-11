Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Mehrere Verkehrsunfälle, teils mit Verletzten; Einbruch in Wohnhaus

Reutlingen (ots)

Filderstadt (ES): Fußgänger bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Schwere Verletzungen hat ein Fußgänger am Dienstagabend bei einem Verkehrsunfall mit einem Pkw in Bernhausen erlitten. Der 51-Jährige überquerte gegen 19 Uhr die Plieninger Straße auf Höhe der Bruckenackerstraße und wurde dabei vom Audi einer 32 Jahre alten Frau erfasst, die in Richtung Flughafen unterwegs war. Der Mann wurde durch den Zusammenstoß nach hinten gestoßen und kam unmittelbar vor dem Pkw auf der Fahrbahn zum Liegen. Er musste mit dem Rettungswagen in eine Klinik eingeliefert werden. Der Sachschaden am Audi beläuft sich auf zirka 1.000 Euro. (mr)

Bempflingen (ES): Biker zu Fall gebracht

Nach der Kollision eines Pkw und eines Motorrads am Dienstagabend ist der 54 Jahre alter Biker zur Versorgung seiner Verletzungen stationär in einem Krankenhaus aufgenommen worden. Der Mann fuhr gegen 20.45 Uhr die Lindenstraße entlang und wurde dabei von einer 40-jährigen Frau offenbar übersehen, die mit ihrem Opel Corsa von der Bachstraße her über einen abgesenkten Bordstein hinweg nach links in die Lindenstraße einbiegen wollte. Der Pkw touchierte die Yamaha, worauf der 54-Jährige auf die Fahrbahn abgeworfen und verletzt wurde. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 5.000 Euro. Das nicht länger fahrbereite Kraftrad musste abgeschleppt werden. (mr)

Plochingen (ES): Jugendlicher bei Unfall verletzt

Ein jugendlicher Kleinkraftrad-Lenker ist bei einem Verkehrsunfall am Dienstagmittag verletzt worden, als ihm ein Autofahrer die Vorfahrt genommen hat. Ein 38-Jähriger war mit seinem Daewoo um 13.50 Uhr auf der Brühlstraße unterwegs. An der Kreuzung mit der Urbanstraße übersah er den von rechts heranfahrenden, vorfahrtsberechtigten 17-Jährigen. Der Autofahrer erfasste mit seinem Wagen frontal die Zündapp des Jugendlichen. Der junge Mann stürzte im Anschluss nach rechts auf den Gehweg. Er musste mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht und dort zur Beobachtung stationär aufgenommen werden. Der Schaden an den Fahrzeugen wird auf 2.000 Euro geschätzt. (ms)

Owen (ES): Einbrecher unterwegs

Ein Wohnhaus am Ortsrand von Owen ist in den vergangenen Tagen von einem Einbrecher heimgesucht worden. Über ein aufgehebeltes Küchenfenster gelangte der bislang unbekannte Täter in der Zeit von Samstag bis Dienstag, 14 Uhr, ins Innere des Gebäudes. Im Haus wurden mehrere Schränke geöffnet und durchwühlt. Über ein mögliches Diebesgut liegen noch keine Erkenntnisse vor. Kriminaltechniker kamen zur Spurensicherung vor Ort. (ms)

Reichenbach/Fils (ES): Fußgängerin angefahren

Mit schweren Verletzungen musste eine 61-jährige Fußgängerin am Mittwochmorgen nach einem Verkehrsunfall in der Schillerstraße in Krankenhaus gebracht werden. Ein 52-Jähriger war gegen 6.40 Uhr mit seinem VW Polo auf der Schillerstraße in Richtung Kreisverkehr Stuttgarter Straße unterwegs. Vor dem beleuchteten Fußgängerüberweg, unmittelbar vor der Kreuzung zur Fürstenstraße, verringerte er seine Geschwindigkeit, wobei ein entgegenkommendes Fahrzeug bereits am Überweg angehalten hatte. Dabei übersah der Polo-Fahrer, dass die dunkel gekleidetete Fußgängerin den Überweg bereits betreten hatte und sich auf der Fahrbahn befand. Die Frau wurde von dem Polo frontal erfasst und dabei so schwer verletzt, dass sie nach notärztlicher Erstversorgung an der Unfallstelle zur stationären Behandlung in die Klinik gebracht werden musste. Der entstandene Sachschaden am Pkw wird auf etwa 1.000 Euro geschätzt. (cw)

Tübingen (TÜ): Verbotenes Wendemanöver

Zwei schrottreife Autos und ein Sachschaden von knapp 6.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, den eine 69-Jährige am späten Dienstagabend in der Reutlinger Straße verursacht hat. Die Frau war gegen 23.30 Uhr mit ihrem Ford Fiesta vom Areal einer Tankstelle in die Reutlinger Straße eingefahren. Den polizeilichen Ermittlungen zufolge war sie dabei unmittelbar vom rechten auf den linken Fahrstreifen gewechselt um in der Folge trotz der durchgezogenen Linie verbotenerweise zu wenden. Dabei übersah sie einen aus Richtung Innenstadt heranfahrenden Ford Focus. Dessen 57 Jahre alter Fahrer versuchte noch durch eine Notbremsung einen Unfall zu vermeiden. Dennoch kam es zur Kollision, bei der der Fiesta durch die Wucht des Aufpralls einmal um die eigene Achse gedreht wurde und auf dem Mittelstreifen zum Stehen kam. Verletzt wurde zum Glück niemand. Die beiden Autos, an denen jeweils wirtschaftlicher Totalschaden entstanden war, mussten von einem Abschleppdienst geborgen werden. (cw)

Tübingen (TÜ): Aufmerksame Zeugen verhindern Schlimmeres

Dank aufmerksamer Zeugen ist eine Fußgängerin am Dienstagnachmittag von einem Kleinlaster nicht überrollt worden. Ein 54-Jähriger fuhr um 15.15 Uhr mit dem 3,5 Tonner hinter dem Finanzamt in der Hegelstraße rückwärts. Hierbei übersah er eine 77 Jahre alte Frau, die in diesem Moment hinter seinem Fahrzeug vorbeilief. Durch den Aufprall stürzte die Seniorin zu Boden. Bauarbeiter bekamen das Unglück mit und konnten durch Schreie den Fahrer auf die am Boden liegende 77-Jährige aufmerksam machen, so dass sie nicht von dem Lkw überrollt wurde. Die Frau musste vom Rettungsdienst mit ersten Erkenntnissen nach leichten Kopfverletzungen in eine Klinik gebracht werden. (ms)

Mössingen (TÜ): Kind von Pkw angefahren

In der Mössinger Straße in Belsen ist am Dienstagmittag ein 10-jähriges Kind von einem Pkw angefahren und verletzt worden. Der Bub befuhr mit seinem Fahrrad gegen 13 Uhr den gemeinsamen Fuß- und Radweg stadtauswärts. Ein 28-jähriger Mann, der mit seinem Peugeot aus der Eugen-Gauss-Straße nach links in die Mössinger Straße einbiegen wollte, missachtete dabei die Vorfahrt des Jungen. Der Wagen kollidierte mit dem Fahrradfahrer, wodurch der 10-Jährige zu Boden stürzte und das Mountainbike unterhalb der vorderen Stoßstange des Peugeot zum Liegen kam. Nach derzeitigem Kenntnisstand wurde das Kind glücklicherweise nur leicht verletzt. Der Junge konnte sich nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst vor Ort zusammen mit seinem Vater in ärztliche Behandlung begeben. (mr)

