POL-WHV: Sachbeschädigung und ein Verkehrsunfall in Zetel - Unbekannte zünden Böller - Polizei bittet um Hinweise

Zetel (ots)

Im Zeitraum vom 30.04 bis zum 01.05 kam es an einer Schule in der Straße Kronshausen zu einer Sachbeschädigung. Bislang unbekannte Täter beschädigten vermutlich nach bisherigem Sachstand mit einem Böller die Fensterscheibe. Unter Umständen könnte dieser Knall gehört worden sein, so dass die Polizei unter der Rufnummer 04451/923-0 um Hinweise bittet.

Außerdem kam es am Sonntagnachmittag, 03.05.2020, zu einem Verkehrsunfall. Gegen 15:50 Uhr befuhr eine 27-Jährige aus Bockhorn mit ihrem PKW Seat die Pohlstraße in Richtung Wehdestraße und übersah beim Abbiegen nach rechts eine von rechts, entgegen der Fahrtrichtung fahrende Pedelec- Fahrerin. Es kam zum Zusammenstoß, durch die die 59-Jährige Pedelec-Fahrerin aus Zetel leicht verletzt wurde.

