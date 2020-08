Polizei Hagen

POL-HA: Jugendliche randaliern in Bus und leisten Widerstand

Hagen (ots)

Am Mittwoch, 19. August, riefen Kontrolleure gegen 06.40 Uhr die Polizei zu Hilfe, nachdem sie zwei jugendliche Fahrgäste in einem Bus am Berliner Platz kontrolliert hatten. Die beiden Heranwachsenden (15 und 14 Jahre alt) besaßen keine Fahrkarten und weigerten sich, einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen. Zudem beleidigten die Mädchen den Busfahrer, randalierten und spuckten sowie husteten absichtlich im Fahrzeug herum.

Auch nach Eintreffen der Polizei verhielt sich die 15-jährige Hagenerin, aggressiv. Sie trat unter anderem gegen die Sitzschalen. Während sie von den Beamten aus dem Bus geführt wurde, leistete sie zudem erheblichen Widerstand und trat unter anderem nach diesen. Die beiden Jugendlichen wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen der Jugendhilfe übergeben. (ra)

