Polizei Hagen

POL-HA: Zwei Männer nach Einbruch in Kindertagesstätte vorläufig festgenommen

Hagen (ots)

Am Donnerstag (20. August) hörte eine Zeugin in den frühen Morgenstunden verdächtige Geräusche in einer Kindertagesstätte in der Bebelstraße. Die 32-Jährige sah in dem Gebäude gegen 02.40 Uhr zwei Männer, die zunächst im Inneren der KiTa eine Tür eintraten und anschließend Büroräume durchsuchten. Sie verständigte umgehend die Polizei. Die Beamten konnten im weiteren Verlauf einen 19-Jährigen und einen 21-Jährigen antreffen und vorläufig festnehmen. Die beiden Hagener haben nach ersten Erkenntnissen ein Fenster im hinteren Bereich zerstört, um sich Zugang zur KiTa zu verschaffen. Sie erhalten eine Strafanzeige. (ra)

Rückfragen bitte an:

Polizei Hagen

Pressestelle

Telefon: 02331 986 15 15

E-Mail:pressestelle.hagen@polizei.nrw.de



Homepage: https://hagen.polizei.nrw/

Facebook: https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA/

Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_ha

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell