Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil) 16-Jähriger leistet bei Kontrolle Widerstand 20.2.20, 15 Uhr

Rottweil (ots)

Wegen Widerstands gegen Polizeibeamte wird gegen einen 16-jährigen Autofahrer Anzeige erstattet. Dieser hatte ein speziell für jugendliche Fahrer umgebautes dreiradähnliches Auto dabei, in dessen Handschuhfach die Beamten eine Marihuanablüte und ein Schlagring auffanden. Bei der näheren Kontrolle des Ellenators geriet der Jugendliche, der den Beamten zuvor auffiel, weil er rauchte und alkoholisiert war, derart in Rage, dass er die Beamten beleidigte. Zudem leistete er Widerstand, als die Beamten die verbotenen Gegenstände aus dem Fahrzeug sicherstellten. Sein auffälliges Auto musste der junge Mann stehen lassen. Er wurde zum Polizeirevier verbracht und dort in die Obhut seiner Mutter gegeben.

