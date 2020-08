Polizei Hagen

POL-HA: Zeugen gesucht: Unbekannte beschädigten Radlader und brachen Baucontainer auf

Hagen (ots)

Auf der Baustelle an der Lennetalbrücke (A45) an der Sudfeldstraße wurde in der Zeit zwischen Montag gegen 17 Uhr und Dienstag gegen 07:10 Uhr ein Radlader beschädigt. Unbekannte hatten vermutlich versucht in einen Baucontainer zu gelangen, vor dem das Fahrzeug dicht abgestellt war. Ein 28-jähriger Mitarbeiter des Bauunternehmens sah, dass die Scheibe des Radladers eingeschlagen wurde und verständigte die Polizei.

Er hatte bereits am Vortag gemeldet, dass sich am Wochenende in der Zeit zwischen Samstag, 12 Uhr und Montag, 07 Uhr, auf der Baustelle ein Einbruch in zwei Lagercontainer ereignete. Bei den Containeraufbrüchen entwendeten Unbekannte Bauwerkzeuge mit dazugehörigen Ladegeräten sowie Akkus. Ob die Taten zusammenhängen ist Bestandteil der Ermittlungen. Die Polizei bittet zu beiden Vorfällen um Hinweise durch Zeugen unter der Rufnummer 02331 - 986 2066. (ra)

