Polizei Hagen

POL-HA: Zeugen nach gefährlichem Eingriff in den Straßenverkehr gesucht

Hagen (ots)

Bereits am Montag (17. August) kam es in der Zeit zwischen 17:45 Uhr und 19 Uhr zu einem gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr. In der Rheinstraße bemerkte eine 37-Jährige, dass mehrere Ziegelsteine durch Unbekannte auf die Fahrbahn gelegt wurden. Insgesamt waren 40-50 Steine zu einem Hindernis angeordnet. Die Polizei entfernte diese von der Straße und bittet um Hinweise durch Zeugen. Angaben zum Sachverhalt werden unter der Rufnummer 02331 - 986 2066 entgegengenommen. (ra)

