POL-HA: Verkehrspolizei überwacht verstärkt an Schulen

Schulwegsicherung ist das gesamte Jahr ein fester Bestandteil der Aufgaben der Hagener Verkehrspolizei. Insbesondere zu Schulbeginn nach den Ferien kontrollieren die Beamten verstärkt an den Straßen rund um die Unterrichtsgebäude, an denen sich viele Kinder bei Schulstart erst noch orientieren müssen. Dabei verfolgt die Hagener Polizei durch konsequentes Durchgreifen ein klares Ziel: Unfälle vermeiden, auf Gefahren aufmerksam machen und insbesondere Kinder im Straßenverkehr schützen.

Am Montag, 17.08.2020, legten die Polizisten ihren Schwerpunkt auf die Liebfrauen- und die Eugen-Richter-Straße. Dort stand insbesondere die Überwachung der Geschwindigkeit aufgrund des "roten Punktes" an der Haltestelle im Vordergrund. Das positive Ergebnis waren lediglich zwei Verstöße durch zu schnelles Fahren. Die Beamten mussten jedoch in 12 Fällen gegen Falschparker vorgehen, die insbesondere an Schulen ein Sicherheitsrisiko darstellen. Kinder laufen oft unbedacht zwischen parkenden Autos auf die Fahrbahn. Da dies schnell zur ernsten Gefahr werden kann, will die Hagener Polizei Autofahrer hier sensibilisieren.

Am Dienstag, 18.08.2020, führte der Verkehrsdienst erneut Kontrollen, dieses Mal an den Grundschulen an der Schälker Landstraße und der Kapellenstraße, durch. An beiden Orten legten die Beamten jeweils zwei Anzeigen vor, da Fahrer ihre Kinder im Auto nicht richtig gesichert hatten. Ein Fahrer war nicht angeschnallt. Auch in den kommenden Tagen finden weitere Kontrollen im Bereich der Hagener Schulen statt, bei denen Verstöße konsequent geahndet werden. (sh)

