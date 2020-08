Polizei Hagen

POL-HA: Hinweise zur Unterbringung von Wertsachen in Frei- und Hallenbädern

Hagen (ots)

Sommerzeit ist Badezeit - gerade an heißen Tagen nutzen viele die Gelegenheit, sich in Frei- oder Hallenbädern oder im See abzukühlen. Damit der Ausflug ins kühle Nass nicht getrübt wird, appelliert die Polizei Hagen, Wertsachen nicht einfach unter dem Badetuch zu verstecken.

Auch bereitgestellte Spinde in den Bädern bieten keinen ausreichenden Diebstahlschutz, da diese bereits mit wenigen Mitteln aufgebrochen werden können. Für die Unterbringung von Schlüsseln, Geldbörsen, Handys etc. sollten ausschließlich Wertsachenfächer genutzt werden. Generell ist es zudem empfehlenswert, von Anfang an nur die nötigsten Dinge mitzunehmen.(ra)

