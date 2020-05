Polizei Essen

POL-E: Essen: Angeblicher Handwerker erbeutet Bargeld einer älteren Dame

Essen (ots)

45138 E-Huttrop: Ein angeblicher Handwerker erbeutete Montagmittag (25. Mai) im Essener Stadtteil Huttrop das Bargeld einer älteren Dame. Die Essener Polizei hofft auf Hinweise.

Gegen 12 Uhr klingelte ein unbekannter Mann auf der Oberschlesienstraße an der Haustür einer Mieterin. Die 83-Jährige öffnete und ließ sich von dem Mann beirren. Angeblich sei er von den Wasserwerken und müsse die Wasserqualität testen. Die Seniorin ließ den Kriminellen in ihre Wohnung. In der Küche und im Bad ließ er das Leitungswasser laufen. Er forderte die Rentnerin auf, das Wasser in beiden Räumen im Auge zu behalten, ob es sich bräunlich verfärbt. Während die Frau mit der Aufgabe beschäftigt war, begab sich der Eindringling innerhalb der Wohnung auf Beutezug. In einem Raum fand er mehrere tausend Euro Bargeld. Unbemerkt steckte er das Geld ein und verschwand wieder.

Der Täter soll zirka 1,9 Meter groß und schlank sein. Zudem hat er einen schmalen Mund und sprach akzentfrei Deutsch. Auf seiner Oberkleidung war eine Firmenaufschrift zu erkennen. Dazu trug er eine Jeans-Jacke. Hinweise bitte an die Polizei Essen unter der Rufnummer 0201/829-0. / MUe.

