Polizei Essen

POL-E: Mülheim a.d. Ruhr: Mehrere Zeugen hören Schüsse und Schreie einer Frau - Spezialeinheiten und Drogenspürhund im Einsatz - drei Männer festgenommen - 1. Fortschreibung

Essen (ots)

45470 MH.-Menden-Holthausen/ 45128 Essen: Aufgrund des Verstoßes gegen das Waffengesetz und des Verdachts des unerlaubten Handels mit Betäubungsmittel erwirkte die Staatsanwaltschaft Duisburg beim Amtsgericht Duisburg Durchsuchungsbeschlüsse für ein Objekt in Mülheim an der Ruhr und für zwei weitere Wohnungen in Essen.

Heute (25. Mai) gegen 16:30 Uhr vollstreckten die Ermittler der BAO Aktionsplan Clan mit Unterstützung der Spezialeinheiten, der Einsatzhundertschaft und unter Hinzuziehung von mehreren Diensthunden die Beschlüsse.

Im Rahmen der Durchsuchungen konnten die Beamten diverse Beweismittel, u.a. eine vierstellige Summe Bargeld, Betäubungsmittel (im Kilogrammbereich), ein Elektroschocker sowie eine Schusswaffe sicherstellen. Zudem wurden zwei Fahrzeuge beschlagnahmt.

Einer der bereits am Sonntagabend festgenommenen Männer (26-49 Jahre) wird heute auf Antrag der Staatsanwaltschaft Duisburg dem Haftrichter vorgeführt. Die beiden anderen wurden nach Abschluss der Maßnahmen entlassen. Die Ermittlungen dauern weiterhin an/SaSt

