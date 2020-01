Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Goch - Einbruch in Schule/Täter entwendeten Spendengelder

Goch (ots)

Zwischen Freitag (10.01.2020), 18:30 Uhr und Sonntag (12.01.2020), 11:20 Uhr verschafften sich bislang unbekannte Täter Zutritt in eine Grundschule an der Gertrudstraße in Goch und durchwühlten mehrere Klassenräume. Hier erbeuteten die Täter Geld aus mehreren Klassenkassen, einen Beamer, sowie Spendengelder in Höhe von 900,- Euro, die in der Schule zugunsten eines erkrankten Schülers gesammelt worden waren. Die Täter flüchteten unerkannt. Hinweise bitte an die Kripo Goch unter 02823-1250. (cp)

