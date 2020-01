Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Trickdiebstahl - Schmuck und Bargeld erbeutet

Geldern (ots)

Zu einem Trickdiebstahl kam es am Freitag, 10.01.2020 zwischen 13:15 und 14:00 Uhr auf der Straße Brühlscher Weg in Geldern. Drei bisher unbekannte Frauen klingelten an der Wohnungstür einer 93-jährigen Anwohnerin, verwickelten sie in ein Gespräch und verschafften sich unter einem Vorwand Zugang zu ihrer Wohnung. Hier stahlen sie neben Bargeld auch diverse Schmuckstücke. Wer Angaben zu den verdächtigen Personen oder Fahrzeugen machen kann, meldet sich bitte bei der Polzei Geldern, Tel.: 02831/1250.

