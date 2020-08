Polizei Hagen

POL-HA: Leichtverletzte Frau nach häuslicher Gewalt in Haspe

Hagen (ots)

In Haspe wurde eine Frau am Sonntag in der Mittagszeit durch ihren Ehemann verletzt. Das Paar war zuvor in einen Streit geraten. Nachdem der 46-Jährige seine Frau nach bisherigen Erkenntnissen grob am Arm angefasst hatte, schubste er sie im weiteren Verlauf gegen eine Wand. Sie verletzte sich bei dem Zwischenfall leicht und ließ sich ärztlich behandeln. In der Vergangenheit sei es laut Aussage der Hagenerin bereits mehrfach zu häuslichen Gewalten gekommen. Die Polizei verwies den Mann der Wohnung, erteilte dem Mann ein zehntägiges Rückkehrverbot und leitete ein Strafverfahren ein. (ra)

