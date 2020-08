Polizei Hagen

POL-HA: Kleinkraftradfahrer fährt ohne Führerschein

Hagen (ots)

Am 14.08.2020 gegen 11.15 Uhr führte die Polizei eine Kontrolle durch. Auf der Verbandsstraße hielten die Beamten ein Kleinkraftrad an, dass in Richtung Villigster Straße fuhr. Der 18-jährige Fahrer konnte den erforderlichen Führerschein nicht vorweisen. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

