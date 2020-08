Polizei Hagen

POL-HA: Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person

Hagen (ots)

Am 14.08.2020, gegen 13:40 Uhr, kam es an der Kreuzung Dortmunder Straße / Posener Straße in Hagen zu einem Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person. Ein 61jähriger Pkw-Fahrer aus Ennepetal kam mit seinem Pkw aus der Posener Straße und wollte in die Dortmunder Straße einbiegen. Hierbei übersah er eine 56jährige Fahrradfahrerin aus Hagen, die auf der vorfahrtberechtigten Dortmunder Straße in Richtung Boeler Markt unterwegs war. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge, wobei die Fahrradfahrerin leicht verletzt wurde. Die Hagenerin wurde ins nächstgelegene Krankenhaus gebracht. Insgesamt entstand ein Sachschaden von ca. 700EUR.

Rückfragen bitte an:

Polizei Hagen

Telefon: 02331 986-0



Homepage: https://hagen.polizei.nrw/

Facebook: https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA/

Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_ha

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell