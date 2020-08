Polizei Hagen

POL-HA: Radfahrerin nach Sturz schwer verletzt

Hagen (ots)

Am Sonntag (16. August) stürzte eine 55-Jährige mit ihrem Rennrad und verletzte sich schwer. Die Frau war gegen 9:45 Uhr auf der Ruhrtalstraße in Fahrtrichtung Schwerte unterwegs. Nach bisherigen Erkenntnissen verlor sie auf Höhe der Autobahnbrücke A1 durch eine Bodenwelle auf der Fahrbahn die Kontrolle über ihr Fahrrad. Andere Verkehrsteilnehmer waren nicht beteiligt. Eine 35-Jährige leistete bis zum Eintreffen der Polizei und des Rettungswagens erste Hilfe. Die Wittenerin kam zu Behandlung ihrer Verletzungen in ein Krankenhaus. (ra)

Rückfragen bitte an:

Polizei Hagen

Pressestelle

Telefon: 02331 986 15 15

E-Mail:pressestelle.hagen@polizei.nrw.de



Homepage: https://hagen.polizei.nrw/

Facebook: https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA/

Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_ha

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell