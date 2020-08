Polizei Hagen

POL-HA: 70-Jähriger fährt auf 18-Jährige - 10.000 Euro Schaden

Hagen (ots)

Am Montag, 17.08.2020, kam es zu einem Unfall auf der Feithstraße. Nach bisherigen Ermittlungen fuhr eine 18-Jährige gegen 14:30 Uhr in ihrem Skoda in Richtung Hoheleye. Auf Höhe der Universitätsstraße musste sie verkehrsbedingt halten, da sie nach links abbiegen wollte. Aus bislang ungeklärter Ursache fuhr von hinten ein Audifahrer (70) auf den Skoda auf. Beide Fahrzeugführer verletzten sich leicht, konnten ihre PKW jedoch von der Straße auf einen Parkplatz fahren und dort die Polizei verständigen. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von zirka 10.000 Euro. Die Feuerwehr musste ausgelaufene Betriebsmittel der Fahrzeuge abstreuen. Wie genau es zum Unfall kommen konnte, ermittelt jetzt das Verkehrskommissariat. (sh)

Rückfragen bitte an:

Polizei Hagen

Pressestelle

Telefon: 02331 986 15 15

E-Mail:pressestelle.hagen@polizei.nrw.de



Homepage: https://hagen.polizei.nrw/

Facebook: https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA/

Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_ha

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell