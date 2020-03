Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfall

Bad Gandersheim (ots)

(Kr.) Kalefeld,37589 Kalefeld ,Birkenweg, 24.03.2020,12:52 Uhr.

Am Dienstag, d. 24.03.2020,kam es in Kalefeld im Birkenweg zu einen Verkehrsunfall zwischen zwei PKW. Beide Fahrzeuge stießen mit den jeweiligen linken Außenspiegeln im Begenungsverkehr zusammen. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 600,- Euro. Gegen beide Unfallbeteiligte wurden Verkehrsordnungwidrigkeitenverfahren eingeleitet.

