Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: 2.000 l Dieselkraftstoff gestohlen

Northeim (ots)

Lüthorst, Am Kahleberg - Zwischen Freitag, 20.03.2020, 15.00 Uhr und Montag, 23.03.2020, 06.45 Uhr

LÜTHORST (fal) - Am vergangenen Wochenende haben Unbekannte auf dem Firmengelände am Kahleberg bei Lüthorst ca. 2.000 Liter Dieselkraftstoff, eine Motorsense, eine Ständerbohrmaschine, ein Elektroschweißgerät, einen Trennschleifer und ein Batterieladegerät gestohlen. Um an das Diebesgut zu gelangen, brachen die Täter das Zufahrtstor, vier Container, einen Büroraum und eine Lagerhalle auf. Insgesamt entstand ein Schaden von ca. 4.000 Euro.

Das 2. Fachkommissariat der Polizeiinspektion Northeim hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die am vergangenen Wochenende im Bereich Kahleberg auffällige Fahrzeuge oder Personen bemerkt haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 05551-70050 zu melden.

