Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Dreister Diebstahl eines Geldbeutels

Pirmasens (ots)

Eine 58jährige Frau verließ gestern, um 11:30 Uhr, den Einkaufsmarkt "Thomas Philipps" in der Arnulfstraße, ohne etwas gekauft zu haben. Dabei bemerkte sie, dass sie ihren schwarzen Ledergeldbeutel der Marke "Gucci" wohl im Markt verloren hatte. Im Geldbeutel befanden sich, neben einem kleineren Geldbetrag, diverse Karten, Ausweise und Papiere. Sie ging sofort zurück und befragte Kunden und Angestellte. Eine ältere Frau, zwischen 70 und 80 Jahre alt, mit grauen Haaren, Brille, kurzer Haarschnitt, schlank, mit beiger Steppjacke, gab an, dass sie den Geldbeutel gefunden und an einen jungen Mann übergeben hätte, der ihn an der Kasse abgeben wollte. Dies hat er jedoch nicht getan. Nun sind weder die Personalien der älteren Dame bekannt noch liegt eine Beschreibung des "jungen Mannes" vor. Zeugen, insbesondere die beschriebene, ältere Dame, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. pips

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Pirmasens



Telefon: 06331-520-0

www.polizei.rlp.de/pd.pirmasens



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell