Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Zweibrücken (ots)

Zeit: 06.10.2020, 21:40 Uhr Ort: Zweibrücken, Kreuzungsbereich Alte Ixheimer Straße/Maxstraße SV: Ein 61-jähriger Pkw-Fahrer befuhr die aufgrund eines Ausfalls der Lichtsignalanlage untergeordnete Maxstraße in Richtung Einmündung Alte Ixheimer Straße. Obwohl die Ampel in der Maxstraße gelb blinkte, fuhr er trotz Querverkehrs in den Kreuzungsbereich ein und stieß dort mit dem Pkw eines 21-Jährigen aus der Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land zusammen, der die Alte Ixheimer Straße bevorrechtigt in Richtung Landauer Straße befahren hatte. Am Fahrzeug des 61-jährigen Unfallverursachers entstand Sachschaden von ca. 7.500 EUR, am Wagen des 21-Jährigen Sachschaden von ca. 5.000 EUR. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Da der 61-Jährige alkoholisiert war - was anhand eines vorläufigen Atemalkoholtests (Ergebnis: ca. 1,4 Promille) festgestellt wurde - musste ihm eine Blutprobe entnommen werden. Sein Führerschein wurde zur Vorbereitung einer gerichtlichen Entziehung sofort sichergestellt. | pizw

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Zweibrücken



Telefon: 06332-976-0

www.polizei.rlp.de/pi.zweibruecken



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell