Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen, Sachbeschädigung, Beleidigung (kal)

Einbeck (ots)

Ein bislang unbekannter Täter schreibt, vermutlich mit Sprühfarbe, einen beleidigenden Satz auf den Parkplatz eines Einbecker Möbelhauses. Weiterhin werden in gleicher Art und Weise zwei Hakenkreuze und zwei Siegrunen aufgesprüht. Die 40-jährige Anzeigenerstatterin sieht einen Zusammenhang des beleidigenden Satzes mit einer Angehörigen und erstattet aus diesem Grund eine Anzeige wegen Beleidigung. Von Amts wegen werden die beiden anderen Straftaten verfolgt. Wer Hinweise zu diesem Sachverhalt geben kann, wird gebeten, sich mit dem Polizeikommissariat in Einbeck unter der Rufnummer 05561/94978-0 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim

Polizeikommissariat Einbeck

Pressestelle



Telefon: 05561/94978 0

Fax: 05561/94978 250

E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell