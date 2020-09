Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Einfache Körperverletzung (kal)

Einbeck (ots)

Am Samstag, den 12.09.2020, kam es in einem Dasseler Ortsteil zu einer einfachen Körperverletzung. Das Opfer, ein 28-jähriger Anwohner, forderte den 30-jährigen Beschuldigten auf, sein Grundstück zu verlassen, da es in der Vergangenheit des öfteren schon zu Diebstählen gekommen sei. Der Beschuldigte kam dieser Aufforderung zunächst auch nach, kehrte jedoch kurze Zeit später wieder zurück und schlug dem Opfer mit dem Handballen zweimal ins Gesicht. Auf Vorhalt bestritt der Beschuldigte, das Opfer geschlagen zu haben. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet. Zeugen, welche den Vorfall eventuell beobachtet haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeikommissariat in Einbeck unter der Rufnummer 05561/94978-0 in Verbindung zu setzen.

