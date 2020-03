Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Diebstahl aus Kfz

Mehrere Autoscheiben eingeschlagen

Kleve (ots)

In der Nacht von Montag auf Dienstag (17. März 2020) haben erneut Automarder auf Klever Stadtgebiet zugeschlagen. Auf der Delfter Straße in Materborn schlugen sie zum einen an einem Hyundai i20 eine Scheibe ein und stahlen eine Handtasche samt Geldbörse aus dem Wagen. Zum anderen gingen die Täter auf der Straße einen BMW X3 an. Aus dem Auto wurde eine Arbeitstasche gestohlen, in der sich ein Laptop befand. Auch auf der Nassauer Allee schlugen die Unbekannten zu: Aus einem Skoda Octavia stahlen sie Kinderbekleidung, aus einem Seat Arosa einen leeren Koffer. Auf der Albersallee wurde die Scheibe eines Opel Corsa eingeschlagen, der auf einem Parkplatz einer Klinik abgestellt war. Hier nahmen die Täter zwei Brillen und ein Audio-Kabel an sich. Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen machen können, werden gebeten, sich bei der Kripo Kleve unter 02821 5040 zu melden.

Die Polizei weist noch einmal darauf hin, keine Wertgegenstände im Fahrzeug zurückzulassen! Deponieren Sie diese so, dass sie bei einem Blick ins Fahrzeuginnere nicht zu sehen sind. Auch Taschen, Koffer, Kartons etc., in denen sich etwas von Wert befinden könnte, sind für die Täter reizvoll. (cs)

