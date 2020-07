Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Wohnwagen gestohlen

Mönchengladbach (ots)

Der Diebstahl eines Wohnwagens - begangen in Windberg - ist der Polizei Mönchengladbach angezeigt worden.

Unbekannte Täter haben demnach in der Nacht zum Freitag, 24. Juli, ein Schloss zerschnitten, um ein Tor zu einem Parkplatz an der Ecke Leostraße / Leopold-Becker-Straße zu öffnen. Dort stand der Fendt Caravan. Auch ein zusätzliches Schloss an der Anhängerkupplung wurde von den Tätern gewaltsam geöffnet.

Zeugenhinweise erbittet die Polizei Mönchengladbach unter der Rufnummer 02161-290. (ds)

