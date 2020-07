Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Tabakwaren und Bargeld erbeutet

Mönchengladbach (ots)

Tabakwaren und Bargeld haben unbekannte Täter bei einem Einbruch in ein Geschäft in Rheydt an der Stresemannstraße in der Nacht zum Sonntag, 26. Juli, erbeutet.

Die Polizei Mönchengladbach bittet um die Meldung verdächtiger Beobachtungen unter der Rufnummer 02161-290. (ds)

