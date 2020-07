Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Diebstähle aus Kellerräumen in Rheydt

Mönchengladbach (ots)

Gleich mehrere Fälle von Diebstahlsdelikten, begangen in Kellerräumen im Stadtteil Rheydt, sind der Polizei Mönchengladbach angezeigt worden.

Tatorte waren in den vergangenen Tagen insgesamt elf Kellerräume in sieben verschiedenen Häusern an Gartenstraße, Pötterstraße, Dahlener Straße, Friedhofstraße und Friedrich-Ebert-Straße. Zur Beute gehörten ein Fahrrad, Werkzeuge, ein Kofferradio, Getränke und Waschutensilien.

Verdächtige Beobachtungen sollten der Polizei Mönchengladbach unter der Rufnummer 02161-290 gemeldet werden. (ds)

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizei Mönchengladbach

Pressestelle

Telefon: 02161-2910222

E-Mail: pressestelle.moenchengladbach@polizei.nrw.de

https://moenchengladbach.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell