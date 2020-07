Polizei Mönchengladbach

POL-MG: BMW von Park & Ride-Parkplatz entwendet

Mönchengladbach (ots)

Unbekannte Täter haben einen schwarzen BMW 320i von einem Park & Ride-Parkplatz an der Kaldenkirchener Straße in Bettrath-Hoven gestohlen.

Der Fahrer des Wagens hatte den BMW am Sonntag, 12. Juli, auf dem Parkplatz abgestellt. Eine Woche später am Sonntag, 19. Juli, um 20 Uhr sah er das Fahrzeug noch dort stehen. Am Mittwoch, 22. Juli, um 18 Uhr war das Auto dann verschwunden.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 02161-290 entgegen. (km)

