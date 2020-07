Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Kraftstoffdiebstahl

Täter bohren Loch in Tank

Kleve-Kellen (ots)

Zwischen Donnerstagmorgen und Freitagmitternacht (10. Juli 2020) bohrten unbekannte Täter ein Loch in den Tank eines LKW-Aufliegers, der an der Van-den-Bergh-Straße in der Nähe des Bahnhofs abgestellt war. Anschließend ließen sie den Diesel-Kraftstoff abfließen und flüchteten mit ihrer flüssigen Beute. Weil danach noch mehr Kraftstoff aus dem Tank lief, musste die Feuerwehr ausrücken und die Pfütze abstreuen. Die Kripo Kleve bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 02821 5040 zu melden.

