Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Einbruch in Dachgeschosswohnung

Mönchengladbach (ots)

Bei einem Einbruch in eine Dachgeschosswohnung in einem Mehrfamilienhaus im Stadtteil Schmölderpark an der Eisenbahnstraße haben unbekannte Täter Bargeld, Schmuck, Parfum und technische Geräte erbeutet.

Die Täter hatten am Donnerstag, 23. Juli, zwischen 12.30 und 13.30 Uhr gewaltsam die Wohnungstür geöffnet.

Zeugenhinweise erbittet die Polizei Mönchengladbach unter der Rufnummer 02161-290. (ds)

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizei Mönchengladbach

Pressestelle

Telefon: 02161-2910222

E-Mail: pressestelle.moenchengladbach@polizei.nrw.de

https://moenchengladbach.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell