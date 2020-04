Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Brand eines Altpapiercontainers in Wilhelmshaven - Inhalt wurde offensichtlich in Brand gesteckt

Wilhelmshaven (ots)

In der Nacht zum Donnerstag, 02.04.2020, wurde gegen kurz vor drei Uhr der Inhalt eines Altpapiercontainers in Brand gesetzt, der in der Bremer Straße stand. Die eingesetzte Feuerwehr löschte den Brand, nach bisherigem Sachstand entstand kein Schaden am Container.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

Pressestelle Wilhelmshaven

Telefon: 04421/942-104

und am Wochenende über 04421 / 942-215

www.polizei-wilhelmshaven.de

www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland, übermittelt durch news aktuell