Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Ermittlungen: Verdacht auf Fahrraddiebstahl

Mönchengladbach (ots)

Ermittlungen wegen Verdacht auf Fahrraddiebstahl führt die Polizei gegen einen 40-jährigen Mann aus Mönchengladbach.

Zeugen hatten am Donnerstag, 23. Juli, gegen 9.45 Uhr in Hardterbroich-Pesch auf der Lürriper Straße diesen Mann beobachtet, als er ein verschlossenes Fahrrad trug. Die Zeugen alarmierten die Polizei. Den Beamten erklärte der Mann, es handele sich um sein eigenes Fahrrad. Einen Eigentumsnachweis konnte er allerdings nicht erbringen. Zudem waren seine Aussagen zum abgebrochenen oder verlorenen Schlüssel widersprüchlich. In seinem Rucksack fanden die Polizisten einen Seitenschneider und einen Hammer sowie Cannabis.

Die Polizisten stellten das Fahrrad, die Werkzeuge und das Betäubungsmittel sicher und schrieben eine Anzeige - auch wegen des Cannabis-Besitzes. Die Ermittlungen in diesem Fall dauern an. (ds)

